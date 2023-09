Poklona Djokovičovi. Je to vítěz, který motivuje sám sebe, řekl jeho kouč Ivaniševič

„Je to vítěz. A člověk, který sám sebe neustále motivuje,“ uvedl jednapadesátiletý Chorvat Ivaniševič, který koučuje Djokoviče pátým rokem. „Když mu řeknete, že něco nedokáže, je to ještě horší. Dokáže vám, že to jde. Žádné výmluvy. Vždycky se snaží najít cestu k vítězství. Bojuje, nevzdává se, i když se třeba necítí dobře nebo je zraněný,“ popsal.

Djokovičova touha vylepšovat historii neutuchá. „Užívá si to. Miluje výzvy. Když by vyhrál pětadvacátý (grandslam), řekne si, proč ne šestadvacátý? Vždycky je ještě další,“ prohlásil. „Stará se o své tělo. Stará se o všechno, o každičký detail. Musí být perfektní, připravený. A na kurtu není nikdy spokojený. Nevím, jestli je tohle dobře, nebo špatně. Pro nás to dobré není,“ dodal se smíchem kouč staronového šampiona nejen US Open.