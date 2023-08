TENIS ONLINE: Začíná US Open! Muchová získala úvodní sadu, později se představí další Češi

Pozornost tenisových fanoušků bude v následujících dvou týdnech směřovat do New Yorku. Poslední grandslam sezony začíná a s nadějemi ho vyhlížejí i čeští fanoušci. Dnešní program otevřela finalistka French Open Karolína Muchová a proti Australance Storm Hunterové získala první sadu 6:4. Naopak Lindu Fruhvirtovou čeká velká výzva v duelu s domácí Danielle Collinsovou. V mužské části pavouka se do hry dostane sedmnáctiletý Jakub Menšík, jehož soupeřem bude Grégoire Barrére z Francie. Své žebříčkové maximum se pokusí potvrdit Jiří Lehečka, jenž vyzve Rusa Aslana Karaceva. V nočním programu se do hry dostanou i Petra Kvitová, Kateřina Siniaková nebo Jiří Veselý. Všechny duely českých zástupců můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.

Foto: Albert Cesare, Reuters Karolína Muchová během turnaje v Cincinnati.