Neúspěch ji mrzel o to víc, že se po fyzické stránce cítí stále lépe. "S každým zápasem se zlepšuju. Nemůžu říct, že bych kondičně odešla nebo se zranila. Jsem zdravá. Spíš jde o využívání šancí. Tím jsem soupeřky pokládala na lopatky, ale teď se to otáčí proti mě. V tom je zakopaný pes," podotkla Krejčíková.

O případných změnách v týmu proto neuvažuje. "Myslím, že jsem v dobrém procesu. Když se podívám na zápasy, co jsem tu odehrála, tak ze začátku to bylo docela špatné. Dělala jsem řadu nevynucených chyb a nehrála dobře. Teď se ale výkony zlepšují a jsem na správné cestě. Kazí mi to jen nevyužité příležitosti, a to se nedá natrénovat. Musím si tím projít a věřit, že se to jednou otočí," řekla brněnská rodačka.