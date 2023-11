V pondělí přílet, v úterý na kurt. Předvedly jsme super výkon, pochválily se deblistky

„Samozřejmě to bylo náročné. Ale jsem hrozně moc ráda za to, jak jsme dnes hrály. Předvedly jsme super výkon,“ pochválila se Siniaková.

Pála měl podle vývoje utkání připraveny různé varianty. Ale debutantky Linda Nosková a Marie Bouzková mu to svými výhrami usnadnily. „Je rozdíl hrát singl a debl, který se hraje bez výhod a na super tiebreak. Kdyby byl stav po dvouhrách 1:1, tak jsme byli domluvení, že Maky (Vondroušová) by na debl šla,“ vysvětloval kapitán. „Na to, že holky přiletěly v pondělí, ale hrály dobře. Za stavu 2:0 se hraje líp, to je bez diskuse. Švýcarky tam šly s tím, že potřebují vyhrát, protože to byla jejich šance, aby to bylo 1:2, a měly ještě šanci postoupit.“