V Prostějově triumfoval Kopřiva, finále přerušil kolaps sběračky

„Radost mám neskutečnou. Měl jsem i slzy v očích. Vždycky jsem si přál vyhrát nějaký turnaj a podařilo se mi to doma. Doufám, že ještě nějaký přidám," neskrýval dojetí 26letý hráč.

Lépe ovšem do zápasu vstoupil o sedm let mladší Svrčina. Rychle vedl 2:0, ale pak prohrál šest her v řadě a tím i první set. Ve druhém dějství šel nahoru, ale vydrželo mu to jen do stavu 2:2. Od té doby už na kurtu dominoval Kopřiva.

„Finále nemůžu hodnotit pozitivně. Vedl jsem v prvním setu 2:0, mohl zvýšit, ale to se nepodařilo a soupeř byl už potom celý zápas lepší. Víťa prostě všechny krizové situace zvládl lépe. Dělal jsem dost chyb, byl jsem netrpělivý. Celkově jsem však s vystoupením na domácích dvorcích spokojen," tvrdil talentovaný Svrčina.

„Výsledek je sice jednoznačný, ale byla to tahačka o každý balón, každý gam. Byl jsem však přece jen aktívnější a dokázal balóny získávat na svoji stranu. To rozhodlo. Máme s Daliborem hodně podobnou hru a gamy byly strašně vyrovnané. Kdyby dva, tři balóny. dopadly jinak, klidně se to mohlo otočit," přidal svůj pohled Kopřiva.

Ve druhém gamu druhého setu utkání přerušila nešťastná událost, když přímo na kurtu bezprostředně za zády pozdějšího vítěze zkolabovala jedna ze sběraček a zůstala bezvládně ležet na kurtě. Na pomoc ji ihned přispěchal sám finalista, k němuž se přidalo několik diváků z hlediště a také turnajový lékař. Zápas pak pokračoval zhruba po dvaceti minutách poté, co dívku převzali do péče záchranáři a odvezli ji do nemocnice.

„Byl to strašně nepříjemný moment. Snažil jsem se returnovat a ta holčička z ničeho nic spadla, asi i omdlena. Naštěstí tam okolo hned byli i doktoři, postarali se o ni a já doufám, že bude v pohodě, protože to je zásadní. Nás to samozřejmě trochu rozhodilo, pauza nikdy neprospěje, vypadli jsme z tempa, v té chvíli to ale nebylo důležité," uvedl Kopřiva, který se po triumfu v Prostějově posune ze 158. na 147. místo světového žebříčku.

Na oslavy čas nemá. „Zítra odjíždím na antukový challenger do Bratislavy, poté na další do Paříže a pak už na trávu do Wimbledonu, kde budu hrát kvalifikaci," dodal rodák z Bílovce.