Válka tenisových hvězd. Chcete brát stejně? Musíte si to zasloužit, říká Tsitsipas. Šašku, vzkazuje mu bývalá jednička

Řecká hvězda vzbudila rozruch během probíhajícího turnaje v Miami, ve kterém v osmifinále nestačila ve dvou setech na Španěla Carlose Alcaraze. Aniž by prý Tsitsipas chtěl být nějak kontroverzní, tak se vyjádřil k tématu rovných odměn pro muže i ženy na tenisových turnajích.

„Bylo mi řečeno, že ženy mají lepší výdrž než muži. Možná by také měly hrát pětisetové zápasy. Líbilo by se mi to," uvedl vítěz Turnaje mistrů z roku 2019. „Na druhou stranu, v mužském tenise bychom viděli mnohem větší variabilitu grandslamových vítězů, kdyby se hrálo jen na dva vítězné sety," dodal. Je možné, že narážel na své první grandslamové finále v roce 2021 na French Open, kde proti Novaku Djokovičovi vyhrál první dvě sady, ale nakonec prohrál 7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

Na Tsitsipase reagovala jako první v instagramovém příběhu Karolína Plíšková, která sdílela článek s jeho výrokem, který doplnila vysmátým smajlíkem a několika dalšími emotikony zesměšňujícími tenistův zdravý rozum.

Pliskova’s response to Stef on instagram 😂😂😭😭 pic.twitter.com/cD5xDnzJit — House of Krejčíkistan 🇺🇦 (@KrejcikistanHQ) March 26, 2022

Přidala se i bývalá světová jednička Japonka Ósakaová, která zatím v Miami neztratila ani set a v pátek bude bojovat s Belindou Bencicovou o postup do finále, která řeckého tenistu označila za legračního chlapíka. „Chtěl by on hrát na devět setů? Jestli se pokusí prodloužit moje zápasy, tak já prodloužím ty jeho," smála se.