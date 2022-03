Jsi naprostý klaun! Kyrgios zase řádil jako smyslů zbavený

Brazilský rozhodčí Carlos Bernardes nebude patřit ke Kyrgiosovým oblíbencům. První varování udělil australskému tenistovi hned zkraje utkání, kdy si Kyrgios stěžoval na rychlost kurtu a zvuky vysílačky na umpiru během výměny. „Tohle je jeden z největších turnajů a vy nejste schopni dělat svojí práci. Proč ta vysílačka není vypnutá? Je to trapné! Fakt by mě zajímalo, co s vámi je. Vždyť i diváci vás nenávidí," pálil 26letý tenista na Bernardese.