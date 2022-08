Červenalo se i princátko. Fanynka chce za urážku od Kyrgiose při Wimbledonu odškodnění

Známý bouřlivák Kyrgios si ve finále se Srbem Novakem Djokovičem stěžoval rozhodčímu na to, že na něj žena během výměn mluvila. "Je to ta, co vypadá, jako by měla 700 drinků, kámo," řekl australský tenista sudímu, který po něm chtěl, aby fanynku identifikoval.