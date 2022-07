Legendární válečník trpěl jako zvíře! Teď Nadal netuší, zda stihne semifinále Wimbledonu

Teď ovšem netuší, zda vyhraje bitvu s časem a zdravotní stav mu dovolí nastoupit do bitvy s Kyrgisoem. „Nevím, čekají mě další zdravotní testy," odmítl spekulovat, zda Australan postoupí do finále v All England Clubu bez boje. Leckoho napadne, proč si Španěl zahrává se zdravím. Motivace je ale nejspíš jasná. Po vítězství na Australian Open a také antukovém French Open živí legenda nadějí, že by po 53 letech mohla získat takzvaný kalendářní grandslam. K tomu by ale Nadal potřeboval vyhrát nejen Wimbledon ale navíc i US Open.