Maruška má tu bojovnost v sobě, říká o Bouzkové trenér Devoty

"Wimbledon hodnotíme velmi kladně. Je to obrovský úspěch a hrát čtvrtfinále proti druhé tenistce světa už byla taková třešnička na dortu. Není jednoduché ji v tom tenisovém chrámu porazit. Maruška do toho šla ale sebevědomě, odhodlaně a dělala, co mohla. Bohužel to nevyšlo a je třeba uznat, že soupeřka byla lepší, Maruška si to ale užila a je na čem stavět," řekl v rozhovoru s ČTK Devoty.

Šestašedesátá hráčka světa Bouzková ve Wimbledonu nadchla fanoušky zarputilostí, díky níž často vybírala i těžké míče z jakýchkoliv pozic. Také díky tomu se dostávala protivnicím pod kůži a nutila je k nevynuceným chybám. Výjimkou nebyl ani duel proti Džabúrové. V úvodu třetího setu Bouzková vyhrála i výměnu, při níž odvrátila úder soupeřky na kolenou. Za to si vysloužila ovace diváků na centrálním kurtu.

"Maruška je ukrutná bojovnice. Je pokorná, má chuť pracovat a dře. Její práce nohama je skvělá a soupeřkám to často tak znepříjemňovala, že nevěděly, co s ní dělat," hodnotil Devoty. "Džabúrová nakonec uspěla díky svému pestrému tenisu. Tím Marušku dostala. Ta tam ale nechala, co mohla, a odešla s hlavou nahoře. Byl to krásný příběh a jede se dál," pokračoval Devoty.

Bojovnost je navíc podle něj součástí povahy Bouzkové. "Ona to má v sobě jako osoba. Nevypustí balony, i když se zdají být ztracené. Když se podíváme na Rafu Nadala, tak to je to samé. Nevzdá jediný míček, běží, vrátí ho a třeba to vyjde. Někdy to vyjít nemusí, ale může. Tím, jak je Maruška skvěle fyzicky připravená, může takto hrát," řekl jednačtyřicetiletý kouč.

Bývalý trenér Radka Štěpánka převzal Bouzkovou teprve před pár týdny, kdy nahradil španělského kouče Cristiana Requeniho. Do Londýna dorazil za novou svěřenkou až v průběhu turnaje. "Měl jsem ještě nějaké povinnosti a Maruška měla původně jet Wimbledon sama. V průběhu turnaje mě ale požádala, zda bych přijel. I když tam byla řada nástrah, vymysleli jsme nějakou logistiku a povedlo se to. Přijel jsem na její (osmifinálový) zápas s Garciaovou a jsem rád, že ho zvládla. Měl jsem totiž obavu, abych to nějak nezkazil. Do rozjetého vlaku se nenaskakuje," uvedl s úsměvem Devoty.

Sama Bouzková je velmi pověrčivá hráčka, která dodržuje řadu rituálů. Jedním z nich byly ve Wimbledonu jahody se smetanou, jež si po úspěšných zápasech s týmem dopřávala. "Jestli je nějaká nominace na nejvíc sympatickou hráčku ve WTA, ona musí figurovat hodně vysoko," podotkl Devoty.

Česká tenistka ukázala ve Wimbleodnu svůj potenciál a podle Devotyho může být v budoucnu ještě lepší. "I první hráč na světě má tendenci se pořád zlepšovat a Maruška má tuhle vlastnost také v sobě. Pořád je tam pár nedostatků, ať je to servis, pohyb víc dopředu nebo větší odvaha při zahrávání volejů. Už teď je od základní čáry velice nebezpečná, ale může být ještě nebezpečnější," podotkl rodák ze Dvora Králové.