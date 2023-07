Odměna pro vítězku Wimbledonu: Gratulace od Hermiony, smála se maminka. Po finále tekly slzy štěstí

Tekly jí slzy štěstí. Maminka tenistky Markéty Vondroušové by pro dceru udělala cokoliv. Když se česká hráčka dostala do finále French Open, vydala se do Paříže a výsledkově to neklaplo. Teď proto cestu do Anglie oželela. A doma hltala, jak finále Wimbledonu s Uns Džábirovou dopadne. „Víte, pořád mi nedošlo, co se stalo. Já jsem si totiž ani na vteřinu dopředu nepředstavovala, že něco takového může přijít," svěřila se den po finále, které její dcera vyhrála ve dvou setech pro Sport.cz Jindřiška Anderlová. „My jsme se s manželem radovali, když postoupila do 2. kola, když tu trávu Maky vlastně nemá ráda," usmála se.

Foto: Dylan Martinez, Reuters Princezna z Walesu Kate předává wimbledonskou trofej Markétě Vondroušové