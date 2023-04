Pořadatelé Wimbledonu pomohou Ukrajině až půlmilionem liber

Pořadatelé tenisového Wimbledonu věnují za každou prodanou vstupenku jednu libru do fondu na pomoc Ukrajině, což může vynést až půl milionu liber (13,2 milionu korun). Oznámili to v úterý zástupci All England Clubu. Slavný turnaj začne 3. července a na rozdíl od loňska jej mohou hrát i tenisté z Ruska a Běloruska, byť ruská invaze na Ukrajinu stále pokračuje.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Zástupci All England Clubu a britské tenisové asociace (LTA) loni nepustili hráče z Ruska a Běloruska na své turnaje pod tlakem britské vlády. Profesionální organizace ATP a WTA, které účast tenistů z těchto států na svých turnajích neomezují, na protest rozhodly, že se ve Wimbledonu nebudou udělovat body do světového žebříčku. Zároveň LTA dostala pokutu milion dolarů od ATP a 750.000 dolarů od WTA. "Bylo to nejtěžší rozhodnutí během mého působení ve funkci předsedy," řekl dnes šéf klubu Ian Hewitt podle agentury AP k návratu hráčů z Ruska a Běloruska na travnatý grandslam. Ani ve Wimbledonu nesmí hrát pod vlajkou své země. Novináři z těchto zemí mají vstup zakázán. Pořadatelé chtějí podpořit ukrajinské hráčky i hráče a jejich realizační týmy také tím, že jim částečně uhradí během turnajů na trávě ubytování, konkrétně vždy dva pokoje. Tenis Jsi Ruska, s námi neletíš! Nemám s válkou nic společného, naříká šokovaná tenistka

