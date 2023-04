Jsi Ruska, s námi neletíš! Nemám s válkou nic společného, naříká šokovaná tenistka

Dobrá zná, jaké je to být hráčkou elitní stovky světového žebříčku. V roce 2014 si vychutnávala pozici 71. nejlepší tenistky planety a ve svých čtyřiadvaceti letech se předpokládalo, že vrchol kariéry má před sebou. Na tenisové scéně však nadějná hráčka žádný velký průlom dosud neudělala. Jejím nejlepším výsledkem byla dvě druhá kola na French Open.

V současné době se pohybuje v polovině třetí stovky a objíždí malé turnaje ITF. Další zastávkou měl být malý podnik na Korsice, kam se měla vydat s polskými aerolinkami. Zůstalo však jen u přání..."Dnes jsem byla vyloučena z letu polských aerolinek na trase Káhira - Varšava - Nice. A to jen proto, že vlastním ruský pas. Nebylo mi nic platné, že jsem měla písemnou podporu v podobě dopisů od WTA i ITF," začala popisovat svůj nepříjemný zážitek Ruska.

"A konec mé anabáze? Strávila jsem noc na letišti, jednali se mnou jako s občanem třetí třídy. Utratila jsem tisíce eur, ale o to tady nejde. Faktem je, že jsem neměla možnost dostat se žádným způsobem na turnaj. Jediné, co mi zbývalo, bylo odjet domů. Přijdu o další zápasový týden, a to jen na základě mé národnosti," pokračuje Ďjačenková, která si za svou kariéru vydělala přes 1,7 milionu dolarů (cca 36 milionů korun).