PROGRAM WIMBLEDONU: Dvojnásobnou vítězku Kvitovou prověří Běloruska Sasnovičová

Čtyři čeští tenisté a tenistky půjdou v pátek do akce na dvorcích All England Clubu, kde pokračuje třetí grandslamový turnaj sezony Wimbledon. Na trávě se ukáže Petra Kvitová, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová a v mužském pavouku bude usilovat o postup do 3. kola i Jiří Veselý.

Foto: Dylan Martinez, Reuters Petra Kvitová zdraví fanoušky po postupu do druhého kola Wimbledonu.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová se v poledne na kurtu číslo 2 utká s Běloruskou Sasnovičovou. Na stejném travnatém dvorci půjde do hry Marie Bouzková, její soupeřkou bude turnajová pětka Garciaová z Francie. Devětadvacetiletý Jiří Veselý je sice ve světovém žebříčku až v šesté stovce, ve Wimbledonu ale poslal ze hry favorizovaného Američana Kordu a teď by neměl být bez šance ani proti Australanu O'Connellovi. Zápas začíná v pravé poledne. Markéta Vondroušová si pak na kurtu číslo 15 rozdá s turnajovou dvacítkou Vekičovou z Chorvatska. Páteční program tenisového Wimbledonu: Centrální dvorec (14:30 SELČ): Alcazar (1-Šp.) - Müller (Fr.) Šwiateková (1-Pol.) - Martičová (30-Chorv.) Wawrinka (Švýc.) - Djokovič (2-Srb.) Kurt č. 1 (14:00): Gračovová (Fr.) - Sabalenková (2-Běl.) Norrie (12-Brit.) - Eubanks (USA) Džabúrová (6-Tun.) - Paj Čuo-süan (Čína). Kurt č. 2 (12:00): KVITOVÁ (9-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 4. zápas BOUZKOVÁ (32-ČR) - Garciaová (5-Fr.) Kurt č. 14 (12:00): VESELÝ (ČR) - O'Connell (Austr.) Kurt č. 15 (12:00): 3. zápas VONDROUŠOVÁ (ČR) - Vekičová (20-Chorv.).