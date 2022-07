Nenasazená Mariaová, které patří ve světovém žebříčku až 103. místo, musela duel proti o šest příček lépe postavené soupeřce otáčet. Po ztrátě první sady a úvodního podání ve druhém setu se vrátila do hry čtyřmi vyhranými gamy za sebou a také v poslední sadě dokázala zareagovat na nepříznivý stav 2:4. Po téměř dvouapůlhodinovém boji zápas ukončila využitím prvního mečbolu.

Mariaová, jež je dvojnásobnou matkou, se stala ve věku 34 let a 332 dní nejstarší debutantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře. Dosud nikdy nepřešla ve dvouhře přes třetí kolo. Mariaová je také čtvrtou hráčkou od roku 1984, jež se dostala do mezi čtyři nejlepší hráčky Wimbledonu, aniž by figurovala v první stovce žebříčku WTA.