Wimbledon vyvrcholí finálovou bitvou Djokoviče s Alcarazem

"Toto je pravděpodobně nejlepší finále, jaké jsme tu mohli mít. Oba máme formu a hrajeme velmi dobře. Tenhle titul chci ale získat a už se na to těším. Bude to výzva. Největší výzva, jakou jsem mohl v tuhle chvíli dostat," řekl novinářům před rozhodujícím duelem Djokovič.

Šestatřicetiletý Srb útočí v All England Clubu na pátý titul za sebou a osmý celkově, kterým by vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera. Na turnaji zatím ztratil jen dva sety a prodloužil neporazitelnost ve Wimbledonu na 34 zápasů za sebou. Naposledy neuspěl v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem.

Rodák z Bělehradu může potvrdit také letošní formu a získat po triumfu na Australian Open a Roland Garros třetí grandslamový titul v sezoně. Případným 24. grandslamovým titulem by posunul mezi muži vlastní rekord a vyrovnal by absolutní maximum Australanky Margaret Courtové.

Na cestě do finále vyřadil dvojici Francouzů Jérémyho Chardyho a Alexandreho Müllera, Chilana Nicolase Jarryho, Itala Mattea Berrettiniho, Dána Holgera Runeho a Daniila Medveděva z Ruska. Také rodák z El Palmaru ztratil na turnaji jen dva sety. "Pokud bych vyhrál, bylo by to něco úžasného. Nejenom, že bych zvítězil ve Wimbledonu, ale také bych uspěl proti Novakovi, což by samo o sobě bylo speciální. Vždy ale říkám, že pokud chcete být nejlepší, musíte porážet ty nejlepší. Novak je jedním z nich," řekl Alcaraz, který útočí na druhý grandslamový titul.