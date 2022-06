Žádné body? Nejedu! Bývalá finalistka Wimbledonu na něm letos hrát nebude

Na turnaje se chce vrátit koncem léta. "Dál rehabilituji a trénuji. Chráněný žebříček využiju ke startům na US Open a Australian Open," uvedla osmadvacetiletá Kanaďanka, která ve finále Wimbledonu v roce 2014 podlehla Petře Kvitové.

Wimbledon se bude hrát od 27. června do 10. července. Představitelé ATP a WTA se rozhodli neudělovat za něj body do světového žebříčku poté, co pořadatelé vyloučili z turnaje ruské a běloruské tenisty kvůli válce na Ukrajině.