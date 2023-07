Zklamání a zlost. Konec ve Wimbledonu zdrtil hvězdu, uvažuje, že zabalí kariéru

Musí překousnout jedno zklamání za druhým. Britská tenisová legenda Andy Murray se chystá na překvapivou životní změnu. Po vypadnutí ve druhém kole dvouhry ve Wimbledonu, kdy po boji prohrál se Stefanosem Tsitsipasem, podle listu The Sun začal uvažovat o konci hráčské kariéry. Zklamání možná ještě umocnila situace, kdy byl na oficiální účet Wimbledonu nahrán obrázek legend a dvojnásobný vítěz z All England Clubu tam schází... „Prohrát ve druhém kole, to mi nepřijde motivující, abych na to celý rok tvrdě makal," nechal se slyšet zklamaný Murray.

Foto: Alberto Pezzali, ČTK/AP Zklamaný britský tenista Andy Murray na travnatém grandslamu ve Wimbledonu předčasně skončil, uvažuje o ukončení kariéry.

Článek Byl zvyklý vyhrávat. Na domácím grandslamu ve Wimbledonu donce dvakrát slavil titul. I proto Andy Murray platí za britskou tenisovou pýchu. Jenže v posledních letech se šestatřicetiletého hráče drží zdravotní problémy a výsledkově chřadne, i když se na kurtu pere se soupeři statečně, jako v dobách největší slávy. Porážky ale tenistu bolí stejně jako zranění, a proto se začíná rozhlížet, co bude dělat, až ukončí hráčskou kariéru. A ten moment nemusí být zrovna daleko. „Už jsem s nejbližšími řešil, do jakých projektů bych se mohl zapojit, až ta chvíle přijde a skončím s hraním. Začal jsem sbírat nápady. A taky už vím, co bych tedy opravdu dělat nechtěl," svěřil se Murray s tím, že hledá něco, co by jej opravdu bavilo a naplňovalo. „Jsem připravený tvrdě pracovat, abych dosáhl konkrétního cíle," doplnil. Nikoho asi nepřekvapí, že jednou z možných cest je kariéra trenéra. Zkušeností má na rozdávání. „Nutně to ale nemusí být v tenise," překvapil Murray a přiznává, že brzké konce na turnajích mu berou motivaci tvrdě makat na tréninku. „Druhé kolo není tím, proč člověk tohle všechno dělá a tvrdě maká. Už se mi to stalo loni a dlouho jsem o všem přemýšlel a mluvil s rodinou. Nakonec jsem se ale rozhodl pokračovat." Murray přiznává obrovské zklamání. I když mu ve Wimbledonu vystavil stopku jeden z nejlepších hráčů současnosti, nemohlo to jeho bolest utišit. „Jsem neuvěřitelně zklamaný a naštvaný. Možná se za pár dní budu cítit jinak, ale teď to není dobré," naznačil, že myšlenky na konec kariéry nedokáže vyhnat z hlavy. „Určitě pořád můžu hrát s těmi nejlepšími. Ten zápas to dokázal, bylo to o pár bodech. Ale když se chcete prosadit na největších turnajích, musíte prostě vyhrávat víc, udělat více výher v řadě. A to se mi nepovedlo," dodal.