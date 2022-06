Změny v mužském tenisu. Turnaje Masters se přiblíží grandslamům

Ke zvýšení odměn má přispět také rozšíření turnajů Masters. V současné době osmidenní akce v Madridu, Římě a Šanghaji by měly od roku 2023 trvat dvanáct dní a mělo by se do nich zapojit více tenistů. O dva roky později by se měly k tomuto modelu připojit také turnaje v Kanadě a Cincinnati. Dvanáctidenní akce s 96 hráči v hlavní soutěži se dosud konají jen v Indian Wells a Miami.