Zničený Nadal: Nemohl jsem dýchat, bolestí se mi točila hlava

Šestého srpna minulého roku ukončil Rafael Nadal sezonu s jediným přáním, zkusit se ještě jednou vrátit po dalších zdravotních problémech v co možná nejlepší formě na kurty. Ani on sám však netušil, jaká jízda bude následovat.

O jedenáct let mladší Američan přitom před zápasem vážně zvažoval, že do utkání nenastoupí. "Ještě nikdy jsem neměl před zápasem takové bolesti, jako nyní. Udělat pár kroků bylo utrpení. Ale v zápase mě zranění nelimitovalo," popisoval po svém životním úspěchu své trable Fritz.

"Měl jsem bolesti. Nemohl jsem dýchat. Nevím, jestli to má souvislosti s žebry, ale když jsem se nadýchl, bylo to, jako když mě někde uvnitř bodnete jehlou. Bolestí se mi motala hlava," říkal španělský šampion, který si po prvním setu zavolal na kurt lékaře.

"Ano, moc to moji hru limitovalo. Nešlo ani tak o bolest samotnou, ale především o to, že jsem se nemohl pořádně nadechnout. To nic ale nemění na tom, že Taylor hrál skvěle, tohle byl jeho turnaj. Já dělal všechno, co jsem mohl, ale prostě to nebyl můj den, to se stává," složil Nadal kredit svému soupeři.