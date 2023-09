Zpátky v top 10. Krejčíková se přihlásila o slovo. V Asii zkusí zabojovat o Mexiko i v singlu

V pondělí najde česká tenistka své jméno ve světovém žebříčku znovu na konci top 10. Body za San Diego Krejčíkovou navíc vrátily do hry o Turnaj mistryň v Cancúnu ve dvouhře. Na osmou postupovou příčku mezi nejlepšími hráčkami sezony ztrácí 741 bodů. Je to pochopitelně dost, ale pokud jí forma vydrží, mohla by toho využít na podzimní asijské túře. A když nevyjde Cancún, měla by se Krejčíková představit na Elite Trophy v Číně, kde se utkají hráčky od 9. do 19. místa sezonního žebříčku plus jedna s divokou kartou.