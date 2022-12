Zraněné zápěstí tenistku Krejčíkovou pořád zlobí. V příští sezoně omezí čtyřhru

Je to tak. Obhájit předchozí snovou sezonu bylo hrozně těžké. Zvlášť když jsem na jaře skoro čtyři měsíce chyběla na kurtech kvůli zranění lokte. V únoru mně tělo řeklo, abych se po náročném programu zastavila. Vyžádalo si pauzu. Dlouho se mně pak nedařilo vrátit se v singlu na předchozí úroveň, ale držel mě debl. A nakonec jsem se zvedla i ve dvouhře. Letošním singlovým vrcholem pro mě bylo prvenství na domácím turnaji v Ostravě. Takže sezona dopadla z mého pohledu docela dobře.

Také v jejím závěru vás postihlo zranění, kvůli němuž jste se na poslední chvíli nezúčastnila závěrečného turnaje Poháru Billie Jean Kingové. Jak to vypadá s vaším zápěstím teď?

Zlepšuje se to, za což jsem ráda. Ale pořád to ještě není zdaleka dobré. Stále se léčím. Od Turnaje mistryň, v němž jsme začátkem listopadu byly s Katkou ve finále, jsem ještě tenis nehrála. Připravuju se jen fyzicky. Kvůli tomu odletím o víkendu za teplem do Spojených arabských emirátů.