RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia už jede, Spartě by pomohl Ewerton. Respekt před Sivokem

Plzeň se Slavií se utrhly v čele ligy a odskočily Spartě, která nehrála. Z pohledu Plzně to byla klasika, potřinácté v sezoně vyhrála o gól, ale má tři body a pere se nahoře se Slavií. Ta zvládla vítězně náročný trojboj. Na Slovácku, v Istanbulu nad Fenerbahce i doma vyhrála, takže se potvrzuje, že jde nahoru a už se rozjela. To Sparta je dál nekoukatelná a měla by se podívat po nějaké posile. Šokovalo mě dění v Českých Budějovicích, kde skončil v pozici sportovního manažera Tomáš Sivok. Stojím za ním, do Dynama šel s čistými úmysly, je to zkušený a inteligentní kluk, dělal tam zadarmo. Jsem rád, že si od šéfa klubu nenechal kálet na hlavu.