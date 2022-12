Zverev se vrátil po dlouhém zranění výhrou v tenisové exhibici nad Thiemem

"Cítím se dobře a noha je také dobrá, což je nejdůležitější. Jsem rád, že tu jsem a hraji proti špičkovým hráčům. O to mi teď jde," řekl Zverev agentuře DPA. "Je jasné, že po více než půlroční pauze potřebuji čas. Nebudu tu hrát svůj nejlepší tenis a ani to ode mě nikdo nečeká. Je ale velmi důležité, že si tu mohu zahrát zápasy s nejlepšími hráči na světě," doplnil olympijský šampion z Tokia.

"Byl jsem zklamaný, že jsem vynechal Davis Cup. Věřil jsem, že se to zahojilo, ale místo toho doktor řekl, že teď potřebuje čas zase kost. Myslel jsem si, že to vše začíná znovu. Nebylo to pro mě snadné, protože jsem chtěl na Davis Cup a zbytek sezony nastoupit. Psychicky to nebylo jednoduché, ale teď už jsem zpět a jsem připravený hrát," uvedl Zverev, který nemohl obhajovat ani triumf na listopadovém Turnaji mistrů.