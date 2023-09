Absolutní chaos? Byl jsi moc agresivní, slyšel Krejčí. Polákovi vyčítal simulaci

Londýn (od našeho zpravodaje) ‑ Jednadvacetiletý benjamínek v české kajakářské sestavě to mezi nafukovacími brankami umí, předloni se stal kajakkrosovým mistrem Evropy do 23 let.

V Anglii postoupil z kvalifikace jako jediný z Čechů a cílem osmifinálové rozjížďky projel na druhém postupovém místě. Jenže radoval se z něj jen chvilku. Když rozebíral jízdu se svým trenérem Janem Vondrou a spřádal plány na čtvrtfinále, ve výsledcích se po zásahu rozhodčích sesunul na poslední čtvrté místo. Důvod? Přílišná agresivita.

Té se měl dopustit v souboji s Polákem Tadeuszem Kuchnem. „Jel jsem za ním a před povodnou brankou strašně zpomalil a já do něj najel. Nevím, co jiného jsem měl udělat. Nepřišlo mi, že bych ho nějak moc atakoval a rozhodně to nebylo naschvál. Jen mě to do něj navezlo,“ popisoval Krejčí pro něj osudný souboj.

Kajakkros kontakty i tvrdé rány přináší, poznala to třeba Tereza Fišerová, když si pro vítězství na loňském Světovém poháru v Praze dojela s rozseknutým obočím, Vít Přindiš zase po tréninku před londýnským šampionátem musel do nemocnice s rozseklým nosem po kontaktu právě s Krejčím.

Jenže v závodech je posouzení míry zavinění kontaktu jen na rozhodčích, což k transparentnosti disciplíny nepřispívá. „Pravidla jsou stanovena, ale každý rozhodčí má jiný metr. Vítek na to také dnes doplatil, kdy mu údajně branka přelítla přes hlavu, když byl za ní,“ připomínal další sporný moment a diskvalifikaci parťáka Přindiše z kvalifikační jízdy na čas.

Roli může sehrát i to, jak atakovaný závodník kontakt „prodá“. Polák podle Krejčího situaci trochu přehrál… „Po jízdě jsem se s ním bavil, jestli je v pohodě. A on: Ne, ne. Držel se za hlavu, ale kontakt byl podle mě minimální, z lodě se mu to odrazilo do helmy a on tam simuloval jako kdybych mu přelomil obratle,“ zlobil se na soupeře.

Foto: Barbora Reichová/kanoe.cz Start osmifinále kajakkrosu, v zeleném Jakub Krejčí.

Krejčí doufá, že se z „fotbalového“ přihrávání nestane trend. „Přijde mi to dost nesportovní a naprosto zbytečné, k našemu sportu to nepatří. Každý ví, že to je kontaktní disciplína a možná by se mohlo zavést do pravidel, že za to může být diskvalifikovaný zase on,“ navrhoval.

Kajakkros prošel za krátkou dobu své existence řadou úprav pravidel i názvu, Krejčí si k němu ale brzy získal vztah. I když i moderátorka na kanále v Lee Valley při jednom divokém souboji u protivodné branky vykřikovala: „Absolutní chaos!“

„A na trati je to podle mě ještě větší chaos než ze břehu, kdy se díváte periferně na obě strany a přemýšlíte, jakou zvolit taktiku,“ pousmál se Krejčí.

„Ale hrozně mě ta disciplína baví, průjezdy jsou jiné, dost na kros trénujeme, což nám pomáhá i do slalomu. Vím, že kontakt k němu patří, když se stane mně, taky budu naštvaný, ale určitě to nevypustím a nebudu se držet za hlavu,“ rýpl si do Poláka.