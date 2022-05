Bouřlivá rozlučka! Bývalou mistryni světa v Praze vyprovodila i pyrotechnika

Dvojnásobná olympionička kariéru prakticky ukončila už po loňské sezoně. „To už jsem si na každém závodě říkala, že jsem tam naposledy, tak to občas bylo emotivní,“ přiznává.

Nastoupila do práce, kde se věnuje daním, na vodě nebyla skoro sedm měsíců. Ale ještě se chtěla rozloučit na domácí trati, kde se přede dvěma lety stala mistryní Evropy. S věrnými fanoušky, rodinným podpůrným týmem i ostatními vodáky.

Trať sjela do poloviny, vystoupila z lodi a s dojetím přijímala gratulace i květiny, plnila přání o společnou fotku… „Věděla jsem, že to pro mě bude těžké, ale bylo to moc krásné,“ vyprávěla dvaatřicetiletá už bývalá slalomářka.