Vodní slalom jako biatlon? Olympijský medailista se snaží zviditelnit svůj sport i mimo závody

„Vloni před olympiádou, kdy jsem měl reprezentaci také jistou, jsem některé závody pojal trochu laxně a říkal si, že takhle letos tu nominaci jet nechci. A pokusím se jet tak, jako bych o reprezentaci bojoval, a potvrdit, že do reprezentace patřím,“ říká. Daří se mu to zatím dokonale.

„Ze začátku jsem si z něj dělal legraci. Ale když jsem ho pak viděl, musel jsem uznat, že to není vůbec špatné,“ přiznává. Takže možný budoucí soupeř? „Jeho největší problém je, že v lodi nevydrží moc dlouho klečet, na to si musí zvyknout. Ze dne na den se nedostane na naši úroveň, ale jestli to někdo z kajakářů může dokázat, tak on,“ je přesvědčený Rohan.