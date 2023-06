Češi mají z Troji další medaili! Kanoistka Satková získala bronz

V SP zkompletovala medailovou sbírku po loňském zlatu z Pau a stříbru ze Seu d'Urgell. "Jsem spokojená. Byla jsem opravdu nervózní, nechtěla jsem zklamat všechny ty fanoušky, kteří přišli, a hlavně jsem nechtěla zklamat sama sebe a chtěla jsem předvést, co ve mně je. Tak jsem ráda, že se mi to podařilo. Samozřejmě nějaké chybičky tam byly, ale ty jsou vždycky, celkově ta jízda byla super," radovala se.

"Já tyhle tratě umím zajet rychle, ale taky se mi spoustukrát stane, že to pokazím. Semifinálová jízda byla suprová, ale ještě se musím hodně naučit, nemůžu všechny jízdy jezdit perfektně. Já jsem s tou jízdou víceméně spokojený, do půlky to bylo dobré," komentoval svůj výkon slalomář, který na kánoi jezdí dva roky.