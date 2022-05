Českou premiéru ozdobila finále! Holky jsou jinde, ale budu se dotahovat, slibuje Fišerová

Jaká pro vás byla kajakářská premiéra?

Myslím, že je obrovský úspěch se na první seniorské akci na kajaku dostat do finále. Tam jsem chybovala, bohužel jsem měla špatný nájezd, což mě mrzí, jinak jsem spokojená, jak jsem se s tratí poprala.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tereza Fišerová.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jaké pro vás bylo poměřit síly s nejlepšími evropskými kajakářkami?

Skvělý pocit. Vím, že jsou ještě trošičku někde jinde, ale vidím, že jim dokážu šlapat na paty, a to je důležité. A je to ohromná motivace.

Navíc jste si projela kombinaci branek, která se pojede i v neděli při závodě kanoistek. I to se může hodit.

Bohužel se odpoledne jede ještě kros a spodní část branek se bude stahovat dolů. Měly by pak být na stejném místě, ale není to vždy stoprocentní. Aspoň ten hořejšek bude stejný a budu vědět, kde ty branky pozičně jsou, a na co si dát pozor na singlkanoi.

Foto: kanoe.cz/Aleš Berka Tereza Fišerová v akci.Foto : kanoe.cz/Aleš Berka

Jak jste na tom se silami?

Už jich moc není. Ale máme tu skvělý tým, už v pátek jsem byla na masáži, pak na fyzio, předjízdě, večeři a rychle do postele. Teď to po kvalifikaci krosu udělám stejně. Je potřeba si najít čas na odpočinek a uklidnit tělo, aby svaly lépe zregenerovaly. Ale věřím, že když je neděle poslední den, zvládnu to s přehledem.

Co by vám udělalo radost na kánoi?

Určitě bych si chtěla zajet finále. Když už jsem ho zvládla na kajaku, tak by mě mrzelo, kdybych se na kánoi do něj nedostala. Ale stačí jedna špatná kombinace a závod je fuč jako se to stalo Ricardě (Funkové), favoritce na medaili. Budu chtít trať sjet, jak jsme si naplánovali. A pokud se mi to povede, tak to třeba na tu medaili i padne.

Foto: Carlota Carillo Tereza Fišerová při Světovém poháru ve španělském Seu.Foto : Carlota Carillo

Jsou soupeřky překvapené, že najednou vás ve finále vidí v jiné lodi? Byť už máte i titul z mistrovství Evropy do 23 let…