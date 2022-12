Český olympijský medailista se ve slumu zarazil. Lidé se topí v odpadu, přitom jsou srdeční

Zavolali mi z Adry (humanitární organizace) a představili mi tu myšlenku. Ve mně rezonovalo, že v Bangladéši jsem nikdy nebyl, ani jsem o té zemi moc nevěděl, jen jsem se občas podíval na kus oblečení, kde třeba bylo Made in Bangladesh. Věděl jsem, že na závody se tam nepodívám, tak mě to lákalo. Navíc dlouhodobě podporuju akce, které přispívají ke zlepšení podmínek, ať už dětí, nebo postižených, a letos jsem jich tolik nestihl.

Největší část plánování byla na Adře i tím, že se to řešilo v závěru sezony, která pro mě sice nebyla tolik nabitá, ale neměl jsem moc času. Takže jsem nevěděl, do čeho půjdu, bral jsem to jako součást výzvy. S pár lidmi, kteří tam byli, jsem se potkal, základy jsem si zjistil, ale ono je jedna věc si něco přečíst na wikipedii a druhá vidět realitu.

Měli jsme možnost se podívat i do místní textilky a cihelny. Hlavně textilky jsou tam velké téma, jak se za poslední dva tři roky přerušil globální řetězec. Přesunuly se tam firmy z Číny, které zaměstnávají děti, ty pracují od dvanácti let na směny. A vidět i ty cihelny bylo brutální, všechno ruční práce…

Asi hodinu po příjezdu tam jsem nemluvil a jen přemýšlel, protože to je šílené. Když jsem viděl, v čem bydlí, protože nemají odpadové hospodářství, a topí se v odpadu. Na druhou stranu byli strašně fajn a srdeční, i když nemají standard jako my, neřeší věci, které my…

Tam, kde jsme byli, nebyl tak silný, i když venku nebyl nikdo. Všichni mají bydlení z plechů a bambusů, teď zalezli do pevnějších domů, my také. Asi by se dalo něco upádlovat, ale rozhodli jsme se skončit o den dřív. V části země umírali lidé, evakuovalo se, tak jsem nechtěl dělat něco, co mě baví, když lidé trpí. Byl to pocit jako při povodních, kdy stoupají řeky, kde by bylo zajímavé jezdit, ale je třeba brát ohled na ostatní. Bylo zvláštní, že v tu dobu tam ani cyklon neměl být, sezona bývá přes léto, i místní říkali, že ho v tomhle období nepamatujou.