Covid je pryč. Reprezentace se vrací k dlouhému drilu v Austrálii

„V posledních třech letech jsme i kvůli covidové situaci volili ostrov Réunion, teď to vypadá, že bychom se vrátili na dlouhodobý pobyt do australského Penrithu, kde se jela olympiáda v roce 2000. Věřím, že se tam budeme s celou mojí tréninkovou skupinou a případně ještě s dalšími reprezentanty. Je to hodně finančně náročné, snad se povede dát peníze dohromady ze všech možných zdrojů,“ přeje si Prskavec starší.

„Až budeme znát všechny české reprezentanty na OH ve vodním slalomu, začne série tréninkových kempů v Paříži. První týden by měl být hned polovině května po mistrovství Evropy, následně by trať měla být otevřená měsíc před samotnou olympiádou,“ nastiňuje Prskavec starší možnosti. Přístup bude hodně individuální, jelikož trenéři nepředpokládají, že by všichni závodníci chtěli trávit v Paříži celý měsíc.