Čtyři lodě na olympiádě? Reálný cíl, říká Synek. Další musejí nabrat fyzičku

Navenek nebyla česká bilance oslnivá. V olympijských disciplínách bez medaile a s jedinou lodí ve finále A, tedy totožná bilance jako na posledních olympijských hrách v Tokiu i na mistrovství Evropy v Mnichově. To fanoušky zvyklé na medailové zisky Václava Chalupy, Mirky Topinkové-Knapkové či právě Synka příliš nadchnout nemůže.

Jenže v minulosti stálo české veslování na individualitách, a tak trojnásobného olympijského medailistu těšilo, že v kontaktu se špičkou je víc posádek. „Kdyby Lenka Antošová skončila o příčku výše, kvalifikovali bychom čtyři lodě na olympiádu, což je úplně úžasné a dlouho to tu nebylo. Do Tokia jsem se přímo kvalifikoval jen já a dvojskif holek,“ připomíná Synek.

Pokud by čeští veslaři zopakovali stejné výsledky za rok v Bělehradě, mohly by si do Bělehradu chystat lodě dvojskif lehkých vah Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil (v Račicích 5.), dvojka bez kormidelníka Pavlína Flamíková, Radka Novotníková (7.) i dvojskif Jakub Podrazil, Jan Cincibuch (10.). Skifařka Lenka Antošová skončila jedenáctá.