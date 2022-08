Dej to, poplácal ho bratr po zádech. Teď se úspěšní čeští sourozenci zase spojí

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Vloni spolu závodili na deblkanoi na tokijské olympiádě, letos se domluvili, že budou jezdit individuálně. Ale za rok opět zaklenou do lodi spolu, bude se totiž už bojovat o olympijské místenky pro hry v Paříži.

„Takže dává smysl, abychom se pokusili na olympiádu nominovat s bráchou. Máme dvě olympijské disciplíny, na deblu je to pětistovka, tak se připravíme na ni,“ říká Martin Fuksa, jenž v Mnichově získal už svoji čtrnáctou medaili z mistrovství Evropy.

I proto se jeho mladší bratr letos naplno neupnul k nejkratší dvoustovce. „Kdybych se soustředil jen na ni, byl bych malinko lepší. Ale nemůžu, když příští rok budu jezdit pětistovku, abych ji ujel,“ vysvětluje.

„Je to takové hybridní trénování, ti medailisté jezdí jen dvoustovku, já všechno. Tohle by mi ale mělo pomoct do další sezony,“ odkazoval Petr Fuksa na mistra Evropy Litevce Henrikase Zustautase, stříbrného Španěla Pabla Graňa a bronzového Poláka Oleksie Koliadycha.

Ještě v Tokiu se závodilo na kilometrové distanci, Fuksové skončili celkově desátí. Zkrácení o polovinu by mohlo hrát českému duu do karet. „Brácha je takový vypalovací typ. Dvoustovka i pětistovku mu jde. Samozřejmě debl je jinačí a musí nám to hrát dohromady. Jak jsme dobří na singlu na 200 i 500 metrů, chtělo by to spojit do deblu,“ plánuje Martin Fuksa.

Foto: Ivana Roháčková Martin Fuksa se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy v Mnichově.Foto : Ivana Roháčková

Oba jsou trochu povahově jiní, což se projevuje také před závody. „Brácha je víc v pohodě, já jsem uzavřenější a nervóznější, soustředím se na sebe. Pořád do mě plácá, že dobrý, ukazuje palec nahoru. Za to mu patří dík, já takový moc nejsem,“ přiznával Martin.

Po návratu z mistrovství Evropy se plánují ještě projet na deblu, aby osvěžily návyky, než se do něj naplno pustí v přípravě. Martin Fuksa ale nemá v povaze dělat dlouhodobé plány, což ví i jeho mladší sourozenec. „Říká jen, že až ho začnu předjíždět, tak bude jezdit jen debla a na singla bude prdět,“ směje se.