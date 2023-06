Dukla se vrátila vítězně na Primátorky, v lodi seděl i 65letý kormidelník Hejdušek

Loď resortního armádního centra se po zrušení omezení vrátila do tradičního závodu vítězně ve složení Helešic, Čížek, Diblík, Baldrián, Cincibuch, Šišma, Neděla, Zima a zmíněný Hejdušek u kormidla. Druhá o pět vteřin skončila její kombinovaná posádka se Slavii tvořená veslaři do 23 let, a třetí byla také Dukla.