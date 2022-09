Dvojka bez kormidelnice v semifinále. Věřily jsme, že to bude hratelné, shodly se veslařky po vítězné opravě

Osmé ženy letošního evropského šampionátu, které při SP v Lucernu dokonce jely finále, vedly hned od startu. „Věděly jsme, že to bude hratelné a mám radost ze způsobu, jakým jsme postoupily," řekla Novotníková, když česká dvojka bez nechala za sebou posádky Austrálie, Dánska, Španělska, Číny i Mexika. „Oproti rozjížďce jsme si lépe rozložily síly a předvedly i lepší finiš," doplnila spokojená Flamíková.

„Udělaly jsme na vodě, co šlo. Oproti rozjížďce jsme se snažily odpálit lépe první kilometr a povedlo se nám favorizované Němky potrápit. Přiblížily jsme se k nim opravdu blízko," uvedla Neuhortová. „I když nám zůstala semifinálová brána uzamčena, snad se nám povede utrhnout v sobotním finále C třinácté místo," doufala Činková.

Páté místo v opravách obsadily čtyřka bez kormidelníka i párová čtyřky mužů a žen, což všechny tři české lodě posílá rovněž do finále C o 13. místo. První start na MS absolvovala osma a také dojela pátá. Přímo do finále z její rozjížďky postoupili pouze nejrychlejší Kanaďané. V páteční polední opravě, při níž budou ve hře dvě finálové místenky, se česká osmiveslice utká s Austrálií, Rumunskem, Itálii a Ukrajinou.