Dvojskif lehkých vah postoupil třetím nejlepším časem. Antošová musí do oprav, odpadlo jí ale čtvrtfinále

Čas českých reprezentantů 6:17,01 byl v součtu třetí nejlepší ze všech 29 posádek v této disciplíně. Rychlejší byl jen zmínění Irové (6:15,11) a Švýcaři (6:16,70). „Sedlo nám to na vodě dobře, bylo fajn, že jsme mohli poměřit síly s největší favority a dokázali s nimi jet rovnocenně," tvrdil spokojený Šimánek.

Domácí reprezentace vysílá na MS do boje celkem třináct lodí, v úvodní den se jich představuje pět. Jako vůbec první se objevil na vodě 25letý skifař Jan Potůček a v nejobsazenější disciplíně šampionátu (36 lodí) bohužel zaostal výrazně za přímým postupem do středečního čtvrtfinále, který si v jeho rozjížďce zajistili Brit Thomas, Nor Borch a Polák Plominski.