Franta je v semifinále ME jedenáctým časem

„Dvakrát jsem drknul do dráhy, takže to nebylo úplně nejlepší, ale s tím jsem už tak nějak počítal, že to může nastat. Snažil jsem se, i když se mi ten závod nejel úplně nejlíp. Ale díky bohu byl ten postup velmi komfortní, takže jsem rád," komentoval Franta svůj výkon. „Do semifinále půjdu ukázat maximum. Chtěl bych už pokořit svůj dlouholetý osobní rekord. A jestli to vyjde, třeba zase myslet i na český rekord," dodal český závodník.