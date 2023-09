Fuksa vyhrál na kilometru závod SP v Paříži, Dostál byl třetí

Šlouf čtvrtou příčku hodnotil pozitivně. „Samozřejmě že brambora je vždycky trošku hořká, na druhou stranu jsme se shodli na tom, že obě ty jízdy byly příjemné. Jelo se nám dobře. Pro mě je to malá náplast za to, co jsem prožíval poslední dobou v tom čtyřkajaku, kdy jsem třeba sám o sobě začínal pochybovat,“ připomněl marný boj čtyřkajaku o olympijskou kvótu. „Tohle mi spravilo chuť, že se můžu v nějaké posádce realizovat a bojovat s těmi nejrychlejšími. Škoda, že to nedopadlo líp. Myslím, že jsme nějakou chybičku určitě udělali, ale vzhledem k tomu, že spolu takhle nastupujeme pouze do závodů, tak je to určitě fajn,“ dodal.Fuksa se od začátku pohyboval v čele a vypracoval si více než sekundový náskok. Francouz Adrien Bart se mu sice ve finiši přiblížil, ale český reprezentant uhájil vedení o 56 setin sekundy. Po čtvrtečním stříbru na deblu s bratrem Petrem vybojoval druhou medaili na závodišti, kde se za rok uskuteční olympijské hry.