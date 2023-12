Horská o medaili hned nevěděla, upozornil ji křik trenérky a rodičů

Za suverénní Nizozemkou Tes Schoutenovou další plavkyně finišovaly vyrovnaně. Horská v první chvíli nevěděla, jak to dopadlo. „Neviděla jsem vůbec nic, protože to bylo pro mě strašně daleko, ale tím, že křičela, jak trenérka, tak rodiče, tak jsem si říkala, že to je něco dobrého, ale nebyla jsem si jistá, jestli to znamená český rekord nebo medaili. A ono to znamenalo oboje!“ rozplývala se.

Na evropském šampionátu v krátkém bazénu se Horské daří pravidelně. Před dvěma lety si z Kazaně odvezla páté místo z polohového závodu na 200 metrů a čtvrtou příčku z prsařské dvoustovky, kde ji od cenného kovu dělily dvě desetiny sekundy.

Pak ale pro ni přišlo těžké období. V dubnu 2022 podstoupila kvůli arytmii operaci srdce. Letos v létě se jí zhoršily dlouhodobé potíže s očima natolik, že prakticky neviděla na jedno oko. Místo účasti na mistrovství světa v dlouhém bazénu musela odpočívat a na tiskové konferenci před odletem do Rumunska se svěřila, že se obávala konce kariéry. Nakonec se do bazénu vrátila. „Hodně jsem změnila svůj přístup. Cítím, že jsem ještě neprodala, co ve mně je,“ řekla před ME.

A v městečku nedaleko Bukurešti se dočkala bronzové odměny. Předčila své časy z dob před zdravotními komplikacemi. Už v semifinále na 200 metrů prsa překonala svůj český rekord z roku 2020 a ve finále ho stlačila na 2:19,63 minuty. „Já jsem strašně ráda, že se mi to povedlo, že veškerá ta dřina, kterou jsem do toho zatím za celý svůj život dala, se vyplatila a že konečně tu medaili mám. Doteď tomu nemůžu uvěřit a jsem strašně šťastná,“ rozplývala se.