Hradilek se nevešel do reprezentace vodních slalomářů, Fišerová má obě kategorie

O dvě volná místa bojovalo sedm kajakářů. Mistr světa z roku 2017 Tunka se díky dnešnímu vítězství na Českém poháru vrátil do reprezentačního týmu po třech letech. Kvůli bolestem zad přitom ještě v pátek netušil, zda vůbec o víkendu sedne do kajaku.

"Nevím, co se stalo, při tréninku jsem zabral a cítil jsem hroznou bolest v zádech, musel jsem hned skončit a pak jsem se pořádně nemohl hýbat. Naštěstí hned přijela Markéta Musilová, naše fyzioterapeutka, ta mě objednala do centra sportovní medicíny. Tam mně to opíchli, dali mi kapačku a potom se mnou Markéta furt cvičila a hrozně mi pomohla. Rozhýbala mě a dostala mě do stavu, že jsem o tom při závodě vůbec nevěděl," uvedl Tunka v tiskové zprávě svazu.

Přindiš bude mít šanci obhajovat tři tituly mistra Evropy. "Nominace byla strašně náročná, protože se mi nedařilo od prvního závodu. Cítil jsem se skvěle, ale nejelo mi to, nešlapalo mi to tak, jak bych chtěl, takže psychicky to bylo strašně napínavé a nervózní," řekl.

Hradilek se po technické stránce na vodě cítil dobře, ale neměl dost sil. "Dneska a i včera mi došlo fyzicky a prostě ty pocity nebyly vůbec hezké. Takže to je spíš asi horší pocit než to, že jsem si ten mančaft nevyjel. Loučit se neúčastí v repre by bylo škoda, takže nemyslím na to, že bych končil," uvedl.

Fišerová si po zdárném pokusu o obě kategorie připadala jako ve snu. "Je to neuvěřitelné. Já to tak chtěla, přála jsem si to, abych tu sezonu strávila i na kajaku. Já si toho hrozně cením a budu makat, abych předváděla hezké výkony," uvedla slalomářka, jež úspěšně v kategoriích K1 i C1 reprezentovala už na světových závodech do 23 let. V nich je na kajaku mistryní Evropy.

Mezi kanoisty měli reprezentaci jistou stříbrný olympionik Lukáš Rohan a také Václav Chaloupka díky úspěchu na loňském mistrovství světa, doplnil je Vojtěch Heger. Mezi ženami v C1 zůstalo stejné složení jako loni: Fišerová a sestry Gabriela a Martina Satkovy. V kajaku se k Fišerové přidaly Antonie Galušková a Barbora Valíková.