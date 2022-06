Jako by mě přejel parní válec. Ranní únava se ale změnila ve zlatou českou euforii!

Na trati jste udělala pár chyb, překvapilo vás první místo?

Nevím, co jsem na trati dělala, docela se těším, až se mrknu na video, jaká jízda vlastně byla. Vím, že místa, která jsem pokazila v semifinále, jsem ve finále doslova zaletěla. To je tak jediné, co si pamatuju.

Ještě na posledním mezičasu jste ztrácela na Němku Lilikovou dvě sekundy.

Vidíte, byla jsem trošku v zatmění. O to víc jsem ráda, že se mi to dole povedlo, na kajaku jsem tam chybovala. Pocity jsou neuvěřitelné. Vyhrát poslední jízdou zažije málokdo. A kdo to zažil, tak ví, jak je to nádherné.

Hodně slalomářů jezdí nerado po výhře v semifinále jako poslední.

Na jiných tratích mi to je jedno, ale ne v Troji, když přede mnou jedou dvě české závodnice. I kdybych dojela k Trojskému mostu, tak fanoušky uslyším. Je těžké se koncentrovat, ale když pak dojedete do cíle a vidíte konečný výsledek, je to ještě hezčí.

Jak jste nervozitu odfiltrovala?

Když jsem byla na startu, říkala jsem si, že je to špatné a nejsem tak zkoncentrovaná. Myslela jsem úplně na jiné věci. Ale jak jsem vyjela, spadlo to. Trošku si vybavuju, že první branky nebyly úplně ideální, ale pak jsem se dostala do závodnického módu a jela jsem, co jsem měla.

Takže jste neslyšela komentátory Dana Stacha s Miroslavem Lencem, kteří hlásili, jak si vedete?

Komentátory jsem se naučila nevnímat a myslím, že je to dobře. Jsou skvělí a člověka to ušima táhne za nimi, přitom je ale důležité se koncentrovat na jízdu. Těším se, jestli najdu záznam jízdy i s jejich komentářem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tereza Fišerová se raduje z triumfu v Troji.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Hnal vás divácký kotel?

Fanoušci byli úžasní. Odshora dolů mě hnali a nabíjeli energií. Opravdu jsem v závěru necítila, že bych nemohla, chtěla jsem pro ně placku. A povedla se ta nejcennější.

Australská hvězda Jessica Foxová vypadla v semifinále, říkala jste si, že šance na triumf je větší?

To bych to neřekla. Jessica je skvělá a já jí finále přála. Nechci vyhrávat tak, že ve finále nejsou ti nejlepší. Naopak se chci co nejvíc poprat v poslední jízdě. Spíš mi jí bylo líto.

Byla výhoda, že jste si trať projela už v sobotu na kajaku, kde jste brala výborné páté místo?

Myslím, že ano. Dneska mi přišlo, že byla větší voda, takže těžší a jiné nájezdy. Ale čerpám z toho, že vím, kde branky pozičně jsou.

A vy máte těžké tratě ráda…

Zvlášť v Troji. Byla jsem ráda, když jsem viděla, že je náročná fyzicky a má i technické pasáže. Asi mi vyhovovala.

Jak se vám po námaze z kajaku usínalo?