Juniorský deblkajak Hrábek, Niebauer získal na MS bronz na kilometru

"Když jsme dojeli do cíle, netušil jsem, kolikátí jsme, a až jsme zjistili, že jsme třetí, tak jsme začali řvát a byli nadšení. Doufali jsme v medaili a to se nám naštěstí vyplnilo," uvedl v tiskové zprávě českého svazu Hrábek. Bronzové duo za sebou v nezvykle chladném počasí nechalo s více než půlsekundovým náskokem Němce. "Kluci nám udělali radost. Do závodu vstoupili dobrým startem, drželi se s těmi nejlepšími, nejprve byli lehce za medailí, ale výborným finišem se posunuli až na medaili," doplnil trenér Jan Andrlík.