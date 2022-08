Kajakář Dostál i kanoista Martin Fuksa si na MS zajistili obě finále

Čtyřnásobný mistr světa Dostál musel absolvovat dvě semifinálové jízdy, protože kajakáři na 500 a 1000 metrů neměli šanci postoupit z rozjížděk přímo do finále. Na pětistovce po výhře v rozjížďce jel semifinále rozvážněji. V polovině byl těsně čtvrtý, ale pak se posunul dopředu a v závěru kontroloval postupovou třetí pozici. "Je pravda, že jsem v prvním semíčku hodně šetřil síly, protože jsem věděl, že ten kilák bude dlouhý, bude bolet," řekl v nahrávce pro média.

Také v semifinále kilometru měl rovněž pomalejší start. V polovině trati byl sice na postupové třetí pozici, ale daleko za vedoucím Maďarem Bálintem Kopaszem, olympijským vítězem z Tokia. Pak ale český reprezentant začal zrychlovat a cílem projel o více než dvě sekundy první. "Překvapilo mě, jak ostatní soupeři tuhli. Líbilo se mi to, nemusel jsem jet úplně naplno, ale trošku mě to štíplo. Muselo to štípnout, aby zítra mé tělo mělo pořádně síly," uvedl Dostál. Nyní své úsilí bude směřovat k finále na 500 metrů, které v sobotu pojede jako první. "Hrozně na tu pětistovku těším. Budu se snažit jet pořádný bomby," plánoval dvojnásobný mistr světa z této disciplíny.

https://www.facebook.com/rychlostnikanoistika/posts/pfbid0ZHHoehYAyzJqvJXH1Vs3zePzQZaa9PwTcryvakHyHB9NfSbkSrTsgi7eGiWnZPzXl

Martin Fuksa na pětistovce napravil zaváhání z rozjížďky a semifinále ovládl. Postoupil z prvního místa s více než sekundovým náskokem na Itala Carla Tacchiniho, který ho zaskočil v rozjížďce na 1000 metrů. "Bylo to dobré, každá výhra dodá povzbuzení a energii. Jsem rád, že se mi to povedlo. Chtěl jsem tomu Italovi, který mě včera porazil, ukázat, že to byla velká náhoda a už se to víckrát nestane. To se mi podařilo, takže super," uvedl v nahrávce pro média před tím, než se šel chystat na semifinále kilometru.

V něm se král letošního Světového poháru utkal mimo jiné s olympijským vítězem z Tokia Isaquiasem Queirozem. Brazilský kanoista se hned po startu ujal vedení, zatímco jeho český rival byl tři čtvrtiny tratě na nepostupových pozicích. Stále se ale držel v kontaktu s potřebnou třetí příčkou a v posledních 250 metrech se posunul na druhé místo. "Kluci měli dneska jenom ten kilák a já už jsem měl za sebou pětistovku, takže jsem věděl, že budou silní a budou na to připravení. Snažil jsem se pošetřit co nejvíc sil. Šetřil jsem síly na finiš, abych postoupil. S Brazilcem si zazávodím v neděli," komentoval Fuksa své semifinále.

Výhrou v semifinále se blýskl elitní český čtyřkajak, který se do čela posunul silným závěrem. "Jízda se nám povedla určitě víc než rozjížďka. Určitě můžeme ještě nějaké malé chybičky vyladit. Měli jsme tam sto metrů uprostřed trati, kdy jsme se úplně nesešli, ale pak jsme se zas chytili do závěru," uvedl Havel. Na závěr programu pak usedl se Špicarem do deblkajaku, aby zabojovali o finále na nově olympijské pětistovce. Měli pomalejší start, ale heroickým závěrem se v posledních metrech protlačili před Lotyše na postupovou třetí příčku.

Mladší ze sourozenců Fuksových hned na úvod dnešního programu uhájil postupové třetí místo v těsném souboji vedoucí čtveřice, která se vměstnala do 20 setin sekundy. Paloudová nejdříve nedosáhla na postup na pětistovce, ale pak si vedla výborně na dvojnásobné distanci. Semifinále vyhrála a přidala se k závodnicím, které postoupily do boje o medaile přímo. Stejný průběh dnešního programu měli Hrabal se Zalubilem, kteří nepostoupili na olympijské pětistovce a pak uspěli na kilometru. Stačilo jim porazit dvě lodě, což zvládli na třetím místě o sedm setin před čtvrtými Ukrajinci.