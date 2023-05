Kajakář Dostál vyhrál pětistovku na Světovém poháru v Poznani

"Závod se mi nejel úplně ideálně. Ze startu to nebyl tak přesvědčivý výkon jako včera v semifinále. Musel jsem jet hodně ostře. Soustředil jsem se hodně na svoji techniku, protože mám trošku problémy s pádlem. Jak jsem ho loni zlomil, tak si na to nové nemůžu pořád zvyknout," řekl v nahrávce pro média.

O zlaté medaili se Dostál dozvěděl až z obrazovky po projetí cílem. V této neolympijské disciplíně si tak spravil chuť po závodě na 1000 metrů, kde stejně jako v Szegedu zvítězil jen ve finále B. "Je vidět, že to není nějaký obrovský pokles výkonnosti, ale že se musím s tím kilákem ještě srovnat. Je potřeba natrénovat. Hodně jsme ladili na závody, nebylo to úplně zdravotně OK. Budu muset teď pořádně zamakat," přemítal čtyřnásobný olympijský medailista.