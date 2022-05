Kajakáři Prskavec, Tunka a Přindiš jsou znovu mistry Evropy ve vodním slalomu

"Myslím, že ta hlídka byla dobrá, že jsme si sjeli jízdu, kterou jsme chtěli. Měli jsme tam několik variant, co uděláme v různých pasážích tratě. Ale Jířa nám ujel, tak ten zbytek jsme sjeli s Ondrou a bylo to super," pochvaloval si v tiskové zprávě Přindiš.

Olympijský vítěz Prskavec na kolegy nečekal. "Měl jsem dané zadání, že kdekoli mi to vyjde a klouzne mi to, tak mám ujet a povedlo se to dřív, než jsme čekali," řekl. Mistr světa z roku 2017 Tunka se týmového titulu dočkal po čtyřech letech. "S klukama se jezdí skvěle. Ale je to takový tlak na mě, když jedete s olympijským vítězem, několikanásobným mistrem Evropy...," popisoval kajakář, který s Prskavcem a Přindišem trénuje ve skupině Jiřího Prskavce staršího.