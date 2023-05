Kanoista Fuksa zvítězil na Světovém poháru v Poznani, zlato věnoval dceři

Dvojnásobný mistr světa a jedenáctinásobný evropský šampion Fuksa absolvoval první individuální start v sezoně. Výsledek předčil jeho očekávání. "První mezinárodní závod na singlu a vítězství, upřímně jsem to nečekal, ale chtěl jsem to. Dal jsem si do hlavy, že chci bojovat o co nejlepší výsledek, nejlíp o první místo," řekl v nahrávce pro média.