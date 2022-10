Kanoista roku Přindiš: Cítím, že mám touhu se posouvat!

Trofeje většinou ani neschovává. "Není to o trofeji, ale o tom zážitku, který jsem v Augsburgu měl. O tom, jak jsem to mohl prožívat v cíli. Že na mě celý tým čekal na hotelu, přivezla se piva, a i když někteří druhý den závodili, tak se trochu oslavilo. Bylo to hrozně hezké a to jsou zážitky, na které budu vzpomínat," vrátil se ke světovému šampionátu, kde s ním životní úspěch sdílela i rodina.

Letošní sezonu nepovažuje za nepřekonatelnou. Vedle úspěchu na mistrovství světa měl i závody, po kterých zdaleka tak spokojený nebyl. "Byl jsem hrozně zklamaný z nominací, ze Světového poháru v Troji. Chci výkonnost pozvednout ještě trochu dál," řekl třiatřicetiletý vodní slalomář.

"Nejsem úplně nejmladší, ale profesionální sport jsem začal dělat trochu později, takže si myslím, že nějaký ten čas mám. Cítím, že mám touhu se posouvat. Není to, že bych si řekl, že jsem vyhrál mistrovství světa a mám splněno. Mě to baví, baví mě ta cesta," přiblížil.

Líbí se mu prostředí, ve kterém se pohybuje. "V té naší partě na divoké vodě jsme kamarádi a navzájem se podporujeme. Je to hrozně hezké, není to o jednom člověku, ale je to o partě, která dělá ty krásné příběhy a to kamarádství," pochvaloval si.

Má vidinu olympijských her v Paříži, ale uvědomuje si, že k tomu musí v boji o jediné místo na startu porazit úřadujícího olympijského šampiona Jiřího Prskavce. "Když ta cesta povede až na olympiádu, bylo by to krásné. Ale není to něco, že když toho nedosáhnu, tak se zhroutí svět. Pokud ne a budu mít před sebou ještě dvě tři krásné sezony, které by se podobaly téhle, budu za to hrozně rád," přemítal.

Foto: Jaroslav Svoboda, ČTK Zleva Jiří Prskavec (třetí místo), Vít Přindiš (vítěz) a Martin Fuksa (druhé místo) jako nejlepší tři závodníci kategorie jednotlivců v anketě Kanoista rokuFoto : Jaroslav Svoboda, ČTK

Dovolenou stihl jen kratičkou. "Byli jsme dva dny v Peci. To bylo super. Jeli jsme na Sněžku s malou, vyjeli jsme lanovkou. Byl tam sníh, tak byla překvapená. Bylo to na začátku října. Teď jsme měli jet ještě na pár dní, ale malá onemocněla ze školky, pak onemocněla manželka, pak jsem onemocněl já, takže už ne. A dneska jsme začali trénovat," popisoval.