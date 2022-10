Kajakář Přindiš je díky světovému titulu ve slalomu poprvé Kanoistou roku

řindiš se v hodnocení jednotlivců dostal před letošním ročníkem dvakrát mezi nejlepší trojici. V roce 2017 byl stejně jako na tehdejším MS druhý, o dva roky později obsadil třetí příčku. Tentokrát ho životní úspěch na MS, kde přidal ke třem evropským titulům první světový, vynesl až na vrchol. Vedle zlata z Ausgburgu skončil druhý v celkovém hodnocení Světového poháru. Nevydařilo se mu jen mistrovství Evropy, kde po padesátisekundové penalizaci v semifinále nepostoupil do finále.

Poprvé se prosadil na první místo v nabité konkurenci kanoistických sportů. "Je to hezké v tom, že jsem teď nad klukama, kteří pro mě byli vždycky ty hvězdy. Český svaz kanoistů má teď strašně silné závodníky a závodnice. Vozí se medaile ze světa, Světových pohárů, olympiád. Pepa Dostál, Jířa Prskavec, Martin Fuksa - to jsou kluci, kteří jsou fenomenální a mně se podařilo letos být nad nimi, být nejlepší kanoista. Je to pro mě hezké završení," uvedl Přindiš.