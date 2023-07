Kdy se to zastaví? Snad nikdy! Další medaile a Fišerová si připadá jako ve snu

Krakov (od našeho zpravodaje) ‑ Individuální medaile se cení pochopitelně ještě víc než ty z hlídek, zvlášť když ji získala na kajaku, kterému se na vrcholné scéně věnuje teprve druhým rokem a mezi dospělými na něm získala svůj první cenný kov.

Svět patří univerzálům, aspoň ve vodním slalomu to zjevně platí. Fišerová se radovala z bronzu jen krátce poté, co se evropským šampionem stal Jiří Prskavec, jenž od letoška také obě kategorie kombinuje.

„Já to tolik neřeším, beru to tak, že to jsou dvě rozdílné disciplíny. Ale vím, že Jířa nad tím pořád laboruje a když něco řekne, vždycky si z toho vezmu to svoje,“ usmívá se Fišerová, která si na rozdíl od Prskavce přidává jako bonus ještě novou olympijskou disciplínu kajakkros.

„Jako malá jsem na kajaku začínala, byla to moje srdcovka. Mezi dospělými ale moje výsledky přišly na singlkanoi, i médii jsem byla označována za singlířku. Když jsem si minulý rok vyjela reprezentaci na kajaku, byl to splněný sen a makala jsem, abych ukázala, že nejsem ta singlířka, ale odmalička kajakářka z Roudnice,“ smála se Fišerová.

Mezi dospělými se svěřenkyně Lukáš Kubričana rychle osmělila. Až překvapila i sebe. „Je to pro mě pořád trochu mimo realitu a sen, že to takhle vyšlo. Já doufala, že si vyjedu finále, ale tohle je příjemný kopanec, že tady mám co dělat a s holkama můžu závodit,“ pochvalovala si.

Foto: Ivana Roháčková Tereza Fišerová s medailí z Evropský her a maskotem, díl třetí.

Pětadvacetiletá Fišerová jela finále jako čtvrtá od konce, v cíli tedy musela čekat na soupeřky. Až zbývala jen vítězka Elena Liliková, jejíž jízda rozhodovala o tom, zda se česká reprezentantka odsune mimo stupně vítězů. Němka ale jízdu zcela pokazila.

„Mrzelo mě, že chybovala, přála jsem jí to. Na druhou stranu jsem si říkala, že to přeju i sobě a nechci být čtvrtá, to je nejhorší pozice,“ přiznávala s úsměvem.