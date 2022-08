Křehké české eso. Tělo i doktory je třeba poslouchat, velí trenérka

Potíže se vlekly, neodcestovala na mistrovství světa do Budapešti s tím, že se připraví na evropský šampionát, který ve středu začíná v Římě. Jenže přišla další komplikace – borelióza.

„Byl to pro ni hodně náročný rok, borelióza byla další rána,“ přikyvuje její trenérka Petra Škábová. Seemanová už je fit, po třech týdnech antibiotik prošla krevními testy, ale stihnout šampionát bylo nereálné. „Když jsem se na ni dívala teď v bazénu, vypadala dobře, má chuť do práce. Bylo mi líto, že nemůže jet, doufaly jsme v Římě v satisfakci,“ přiznala Škábová.

„Její organismus po olympiádě potřeboval odpočinek, přechodila nemoc a s jejím křehkým tělem se to svezlo do sezony. Připomnělo mi to rok 2018,“ říká Škábová. Tehdy Seemanovou jako vycházející hvězdičku zastavila mononukleóza. „Na čtyři měsíce musela být bez pohybu, doktoři hrozili, že když nebude poslouchat, už se k vrcholovému plavání nemusí vrátit,“ říká.